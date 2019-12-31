Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol

31.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:08

Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda üzerinde bonzai ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyondaki sürücü S.R.'nin üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.R., "uyuşturucu ticareti" suçundan, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.R. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA