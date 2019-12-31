Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol
Haberler » 3. Sayfa » Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol - Haberler

Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol

Samsun'da jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda üzerinde bonzai ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:08
Üzerinde bonzai ele geçen kamyon şoförüne adli kontrol

'da tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonda üzerinde bonzai ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un ilçesi Çırakman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kamyondaki sürücü S.R.'nin üzerinde yaptıkları aramada yaklaşık 50 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.R., "uyuşturucu ticareti" suçundan, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.R. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler