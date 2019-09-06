Üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarpıp kaçtı

06.09.2019 22:10

Isparta'da bir otomobilin üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarpması sonuç meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, aynı araçta bulunan bir kadın ise sürücüyü tanımadığını yoldan geçtiğini iddia ederek polislere zor anlar yaşattı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Halıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayazmana Mesireliği istikametinden çarşı yönüne seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 32 32 E 1093 plakalı otomobil, 124.Cadde'den 3415. sokağa dönüş yapmak istediği sırada 124.Cadde'de çarşı istikametinden gelen M.Ş.'nin kullandığı üzerinde 3 kişi bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altına giren motosiklet metrelerce sürüklenirken, üzerinde bulunan yaralılardan biri ise savrularak çarptığı çöp konteynerini devirdi. Otomobil, metrelerce sürüklediği motosikleti ön lastiği altına aldıktan sonra güçlükle durabildi. Feci kazada motosiklet sürücüsü M.Ş. ile beraberindeki İ.B. ve H.H.C. olmak üzere, 3 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.

SÜRÜCÜ KAÇTI, YANINDA GÖRÜNTÜLENEN KADIN YOLDAN GEÇTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Kazanın ardından henüz ismi belirlenemeyen otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, görgü tanıklarının sürücünün yanında bulunduğunu öne sürerek görüntülediği bir kadın ise, araçta bulunmadığını iddia ederek sadece yoldan geçmekte olduğunu söyledi. Görgü tanıkları, kadının kazadan hemen sonra araç içinde olduğu dakikalarda çekilen fotoğrafları ise polise delil olarak gösterdi.

Görgü tanığı beyanları ve çevredekilerin çektiği cep telefonu fotoğraflarıyla araçta görüntülenen kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kadını daha sonra polis merkezine götürürken, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

"ARACIN ÇARPTIĞI ÇOCUKLARDAN BİRİ BELİYLE ÇÖP TENEKESİNİ DEVİRDİ"

Öte yandan, kazadan hemen sonra olay yerinden geçmekte olan Necip Okudan, "Ayazmana istikametinde motosikletli 3 çocuk yavaş bir şekilde düz giderken, şehir merkezine doğru gelen beyaz araç ani bir dönüşle motosiklete çarpıyor. Ben çarpma anını tam görmedim. Çarpma anından 1-2 dakika sonra olay yerine geldim. Çocuklardan bir tanesi çöp tenekesine çarptıktan sonra yolda savrulmuş, diğeri tırın kenarına savrulmuş. Çocuklardan birinin durumu kritikti, bilinci kapalı gibiydi. Aracın çarptığı çocuklardan bir tanesi zannedersem beliyle çöp tenekesine çarparak devirdi. Çocukların durumlarını bilmiyorum ama inşallah iyi olurlar" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Feti Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA