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Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Taha Ayhan - Güncel
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Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı

MALATYA'da, jandarma ekiplerinin takibe aldıkları şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

MALATYA'da, jandarma ekiplerinin takibe aldıkları şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 23 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirleyip takip ettikleri şüpheliyi durdurarak üzerinde arama yaptı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde Osmanlı dönemine ait 11 mühür, 2 kolye, 2 kolye ucu, 8 yüzük olmak üzere tarihi eser niteliğinde 23 parça ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.


Üzerinde 23 parça tarihi eserle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilyurt, Jandarma, Güncel, Haber

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