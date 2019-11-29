Üzerilerine direksiyonu kıran sürücülere sert tepki gösterdiler

29.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:01

İstanbul'da motosikletlilerin trafikte seyir halinde şeritlerinde gittikleri esnada otomobil sürücülerinin direksiyonları üzerilerine kırması sonucu ölümden döndüğü anlar kask kameralarına yansıdı. Motosikletliler görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken, biri ise "Beni mi öldüreceksin" diyerek sert tepki gösterdi.

İstanbul'da trafikte seyrettikleri esnada dikkatsiz araç kullanan sürücüler nedeniyle ölümden dönen motosikletlilere, yenileri eklendi. Fatih, Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Buğra A. şeridinde gittiği esnada bir otomobil sürücüsü, sol şeritten süratli bir şekilde "makas" atarak geçti. Kazadan kıl payı kurtulan motosikletli uzun süre korna çalarak sürücüye tepki gösterdi. Kırmızı ışıkta sürücüyü yakalayan motosikletli, camını açtırmasının ardından kendisini "üstünde insan var farkındasın değil mi?" diyerek uyardı.

"BENİ Mİ ÖLDÜRECEKSİN" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde seyir halinde olan Fatih Ç. de, emniyet şeridinde seyir halinde olduğu esnada otoyolda giden otomobil sürücüsü sinyal vermeden aniden önüne kırdı. Frene basarak son anda duran motosikletli, selektör yaparak sürücüyü uyardı. Ancak umurunda bile olmayan otomobil sürücüsü daha sonra sola şeride geçerek yavaşladı. Bunun üzerine motosikletli sürücüyü el hareketleriyle uyararak yoluna devam etti. Topkapı alt geçitte yaşanan diğer bir olayda ise, seyir halinde olan motosikletlinin önüne dikkatsiz bir şekilde şerit değiştiren hafif ticari araç kırdı. Sürücüye küfürler eden motosikletli, "Beni mi öldüreceksin?" diyerek sert tepki gösterdi. Bir süre daha bağıran motosikletli Buğra A. ardından yoluna devam etti.

Tüm bu yaşananlar ise kask kameralarına yansırken motosikletliler de ölümden döndüğü o anları sosyal medyadan paylaştı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA