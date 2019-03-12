Uzer'den "İstiklal Marşı" Mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uzer, yayınladığı mesajında, "İstiklal Marşı'mız milletimizin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolüdür. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşı'mızla yüzce milletimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği azmini, bağımsızlık aşkını, hür yaşama iradesini en parlak ve en güçlü şekilde ifade ederek, milletimizin cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmini en güzel şekilde ölümsüzleştirmiştir. Yüce Türk Milletinin hiçbir dayatmaya asla boyun eğmeyeceğinin haykırışı olan İstiklal Marşı'mız gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığının da sembolüdür. Bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Uzer, mesajının devamında, "Bu vesile ile İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilişinin 98'inci yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızda şehit düşen tüm kahraman askerlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum"ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA