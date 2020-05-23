Uzaylıları İlk Keşfedecek Ülke Çin Olabilir! Yapılan son çalışmalarla birlikte uzayları ilk keşfedecek ülkenin Çin olma ihtimali son derece yüksek.

Yapılan son çalışmalarla birlikte uzayları ilk keşfedecek ülkenin Çin olma ihtimali son derece yüksek. Bazı faktörler nedeniyle böyle bir düşüncenin hakim olduğu günümüzde, Çin adeta şov yapıyor. İşte merak edilen bütün detaylar.

Hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST, Çin tarafından geliştirilmişti. Bir süre bu radyo teleskobunu çalıştırmayan Çin, şimdilerde Dünya dışı yaşam formlarını bulmak için aktif bir şekilde bu teleskobu kullanmaya çalışıyor. Gelişmeler üzerine bilim insanları, uzaylıları ilk bulan ülkenin Çin olma ihtimali üzerinde duruyor.

Uzaylıları ilk keşfedecek ülke

Dünya dışındaki farklı yaşam formlarının bulunması için Avrupa ve ABD'li araştırmacılar her zaman öncü oldu. Hem Avrupa Uzay Ajansı hem de ABD'nin kendi Ulusal Uzay Ajansı, sürekli olarak çalışmalar yaptı.

Çin, tüm bu yarışa sonradan katılmasına rağmen, hızlı bir ilerleme kaydetti. Michael Michaud, FAST gibi projelere verilen destekle, Çin'in uzaylıları bulma konusunda büyük bir mesafe kaydedeceğini söyledi. FAST önemli bir teleskop olarak görev yapıyor. Bilim insanı Michael Michaud sözlerinin devamında, "Çin, çeşitli bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen ülkesi olacak kaynaklara sahip" diyerek önemli bir detayı belirtti.

Bilim dünyası tüm bu çalışmalarla ilgili ikiye bölündü diyebiliriz. Bazıları eski Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki çekişme gibi bir rekabetin oluşmasını Dünya dışı formların bulunması konusunda olumlu buluyor. Ancak diğer bir grup bunun ancak işbirliği ile mümkün olabileceği kanaatinde. Peki siz hangi gruba destek veriyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.