Uzaylılar, İnsanları Aptal Buldukları İçin Dünya'ya Gelmiyorlar"
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Uzaylılar, İnsanları Aptal Buldukları İçin Dünya'ya Gelmiyorlar"

09.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:52
Uzaylılar, İnsanları Aptal Buldukları İçin Dünya'ya Gelmiyorlar

Dünyanın en saygın üniversitesi Harvard'da görevli ünlü bilim insanı Avi Loeb, bilim dünyasını UFO ve uzaylılar iddialarıyla sallamaya devam ediyor.

Dünyanın en saygın üniversitesi Harvard'da görevli ünlü bilim insanı Avi Loeb, bilim dünyasını UFO ve uzaylılar iddialarıyla sallamaya devam ediyor.

2017'de Güneş Sistemi'nin dışından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlararası nesne olan Oumuamua'nın bir asteroit değil, bir uzay gemisi olduğunu söyleyen Loeb şimdi de uzaylıların insanları aptal bulduklarını ve Dünya'yı "yeşil çimler" yüzünden sevmediklerini öne sürdü.

İşte Avi Loeb'in açıklamaları:

"Galakside en çok görülen yıldızlar, cüce yıldızlardır. Çoğu yıldız, Güneş'in kütlesinin 10'da 1'i olup, Güneş'ten iki kat sıcaktır. Bu nedenle kızarmışlardır, renkleri kırmızıdır."

"Bu yıldızlar kızılötesi radyasyon da yayarlar. O yüzden bu yıldızların etrafındaki gezegenlerde hayat varsa, oradakilerin kızılötesi gözleri olması gerekir."

"O nedenle de kendi gezegenlerindeki çimleri yeşil değil, koyu kırmızı renkte görürler."

ONLARIN ÇİMLERİ KOYU KIRMIZI!

"Bu yıldızlararası gezegen uzaylılar, bizim yeşil Dünya'mızı 'arzu etmeyeceklerdir.' Yeşil çim yerine koyu kırmızı çimin olacağı yerleri isteyeceklerdir."

"Biz insanları çekici de bulmadıklarını düşünüyorum. Zekamız da onlarınki yanında düşük."

"Uzaylılar yakalandı, 51. Bölge'de saklanıyor gibi iddialara katılmıyorum. Dünyadışı bir medeniyetle bir karşılaşma olsaydı, şimdiye kadar çoktan halka sızardı bu bilgi."

Kaynak: Space Mag Türkiye

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