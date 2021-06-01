Uzayı Neden Karanlık Görürüz?

Evren içinde milyarca yıldızı ve gezegeni barındırıyor.

Evren içinde milyarca yıldızı ve gezegeni barındırıyor. Yine de bu kadar çok cisim olmasına rağmen evrenin büyük bölümü boşluktan oluşur. Bu boşluğun tamamı karanlıktır. Hiç düşündüğünüz mü evreni neden karanlık görürüz?

Dünya'mız bizi zararlı uzay cisimlerinden koruyan atmosferle kaplıdır. Güneş'ten gelen zararlı ışınlar atmosferde dağılır. Bu olay renkleri görmemizi sağlar. Uzayda bir atmosfer olmadığı için ışık belirli bir yere çarpana kadar düzlem halinde gider. Işık bir cisme çarptığında renkleri görürüz.

Uzayda ışığın bir cisme çarptığında ışığı görecek kadar güçlü bir atmosfer yoktur. Ayrıca uzayda bizim görmediğimiz gama ışınları vardır. Gözlerimiz bu ışığı göremediği için ışığı da seçemiyoruz. Ayrıca evrenimiz büyüme devam ettiği ve sonsuz olduğu için bize ulaşmayan birçok ışık vardır. Evren büyüdükçe ışıkların dalga boyu uzamaktadır.

DOPPLER ETKİSİ

Bu nedenle yıldızların ışığı da uzaklaşmaktadır. Bu da ışığın dalga boyunu uzatmaktadır. Bu olaya Doppler etkisi adı verilmiştir.

Başka bir paradoksa göre evren sonsuz değildir. Büyük Patlama'dan önce evrende yoğun bir ışık vardı. Evren genişledikçe soğuyamaya başladı. Işığın kaynaktan çıkıp ilerlemesi gereken mesafeler arttı.

İşte bu olaylar yüzünden ışık saçan gök cisimleriyle evrenimizi karanlık görüyoruz.

Kaynak: Space Mag Türkiye