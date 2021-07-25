Uzaydan Mesaj Var: "Harika Görünüyorsun Türkiye"
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Uzaydan Mesaj Var: "Harika Görünüyorsun Türkiye"

Uzaydan Mesaj Var: 'Harika Görünüyorsun Türkiye'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, "Harika görünüyorsun Türkiye' paylaşımını yaptı.

ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, "Harika görünüyorsun Türkiye' paylaşımını yaptı.

Astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

"TÜRKİYE UZAYDAN HARİKA GÖRÜNÜYOR"

Astronot paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ü de yer verdi.

Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğünü ifade etti.

Kimbrough, "İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır"  paylaşımını yaptı.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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