Uzaydan Çin'e getirilen çeltik tohumları filizlendi

Çin'in Chang'e-5 keşif aracıyla Kasım ayında uzaya gönderilen ve 17 Aralık'ta dünyaya geri getirilerek Şubat ayında Guangzhou kentinde ekilen çeltik tohumları filizlendi.

Çin'in Chang'e-5 keşif aracıyla 23 gün süren uzay yolculuğunu tamamlayan yaklaşık bin 500 çeltik tohumu, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentindeki bir serada filizlenerek yapraklarını açtı. Tohumlar, geçtiğimiz Kasım ayında 760 bin kilometreden fazla yol kat ederek Ay'a ulaştıktan sonra 17 Aralık'ta Dünya'ya geri dönmüştü. Tedarikçileri olan Güney Çin Tarım Üniversitesi'nin (SCAU) Bitki Uzay Islahı ve Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi'ne teslim edilen tohumlar, Şubat ayı sonunda Guangdong'da ekilmişti.

"Derin uzay ortamında yapılan türünün ilk deneyi"

SCAU Bitki Uzay Islahı ve Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi'nin Müdür Yardımcısı Guo Tao, Guangdong'un Çin'in üstün ekolojik koşullara sahip önemli çeltik yetiştirme bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Guangdong'un çeltik üretiminde de uzun bir geçmişi var. Yolculukları sırasında Van Allen kuşaklarından geçen tohumlar, şiddetli güneş lekesi aktiviteleriyle karşılaştı. Tohumlardan bazıları, kozmik radyasyon ve sıfır yer çekimine maruz kaldıktan sonra mutasyona uğrayıp dünyada ekildiklerinde daha yüksek verim ve kalite elde edebilir. Bu, derin uzay ortamında yapılan türünün ilk deneyi olma özelliği taşıyor" dedi.

Tao, Güney Çin Tarım Üniversitesi'nin 1996'dan beri uzay ıslahı yaptığını ifade ederek, "Bugüne kadar 24 uzay uçuşu gerçekleştirdik ve 57 yeni çeltik türü ürettik. Bu araştırma, ülkemizin uzay ıslahı alanındaki seviyesine liderlik ediyor" diye konuştu.

Çinli araştırmacı söz konusu çeltik tohumlarının bir "uzay ailesine" doğduğunu belirtti. Tao, "Bunlara 'ebeveynleri' de uzay ıslahı ile seçildiğinden, uzayda yetişen ikinci nesil çeltik tohumları diyebilirsiniz. Chang'e-5 keşif aracıyla yolculuk eden çeltik tohumlarının, bu kez ebeveynlerini geçmesini ve daha iyi çeltik çeşitleri haline gelmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı