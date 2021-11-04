Uzaya Yolculuk Günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzaya Yolculuk Günü

Habermetre - Haberler | Toplum
Uzaya Yolculuk Günü

Uzaya Yolculuk Günü Uzaya Yolculuk Günü Öğrencilerimiz Planetaryumda evreni keşfediyor, uzay ve gökyüzü ile ilgili bilgiler öğreniyor.

Uzaya Yolculuk Günü

Uzaya Yolculuk Günü

Öğrencilerimiz Planetaryumda evreni keşfediyor, uzay ve gökyüzü ile ilgili bilgiler öğreniyor. "Uzaya Yolculuk Günü" Astronomi Atölyesinde çocuklar, hayal güçlerini  kullanarak tasarladıkları roketleri yarıştırıp bilimin eğlenceli hali ile hayallerindeki projeleri hayata geçirecekler.

Bilimin ne olduğunu ve yaşantımıza etkisini anlatan atölye çalışması, çocuklardaki bilimsel becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağlar.

1.     Tarih: 6 ve 7 Kasım 2021

2.     Seans: 14: 00

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title