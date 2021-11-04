Uzaya Yolculuk Günü

Uzaya Yolculuk Günü

Öğrencilerimiz Planetaryumda evreni keşfediyor, uzay ve gökyüzü ile ilgili bilgiler öğreniyor. "Uzaya Yolculuk Günü" Astronomi Atölyesinde çocuklar, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları roketleri yarıştırıp bilimin eğlenceli hali ile hayallerindeki projeleri hayata geçirecekler.

Bilimin ne olduğunu ve yaşantımıza etkisini anlatan atölye çalışması, çocuklardaki bilimsel becerilerinin gelişimine önemli katkılar sağlar.

1. Tarih: 6 ve 7 Kasım 2021

2. Seans: 14: 00

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