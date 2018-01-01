Uzaya Kebap Yollayan Restoran, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İstiyor

İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Ayverdi isimli restoran, uzaya kebap gönderdi. Girişimin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

37 BİN METRE YÜKSEĞE ULAŞTI

İsviçre medyasına konuşan restoran sahibi Ali Ayverdi, "Weiningen'den uzaya bir balona bağlı şekilde kebap gönderdik. Kebap 37,795 metre yükseliğe ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kebabın üçüncü denemede gönderilebildiği belirtildi.

Restoran sahipleri iddialarını kanıtlamak için kebabın yolcuğunu içeren bir video da yayınladı.

Kaynak: Habertürk