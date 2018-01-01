Uzaya Kebap Yollayan Restoran, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girmek İstiyor
İsviçre'de faaliyet gösteren Türk restoranı, balon yardımıyla uzaya kebap yollayarak bu alanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı.
İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Ayverdi isimli restoran, uzaya kebap gönderdi. Girişimin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
37 BİN METRE YÜKSEĞE ULAŞTI
İsviçre medyasına konuşan restoran sahibi Ali Ayverdi, "Weiningen'den uzaya bir balona bağlı şekilde kebap gönderdik. Kebap 37,795 metre yükseliğe ulaştı" ifadelerini kullandı.
Kebabın üçüncü denemede gönderilebildiği belirtildi.
Restoran sahipleri iddialarını kanıtlamak için kebabın yolcuğunu içeren bir video da yayınladı.
Kaynak: Habertürk
YORUMLAR (5)
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Uydu yollayan yok. Adam ne yapsın bari kebap yollayak demiş malllCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Fakir fukara’ya yola desem yollamazCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Siparişmi bekliyorki,Türk boşa yatırım yapmazCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Insanlik icin coook onemli .aman allahimCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Bana yolla desem yollamaz :D :DCevap Yaz 7 Yayından Kaldır