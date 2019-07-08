Uzaya çıkan ilk siyahi Afrikalı olacaktı; motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Güney Afrikalı Mandla Maseko uzaya çıkan ilk siyasi Afrikalı olacaktı. Ancak 30 yaşındaki Maseko hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Güney Afrikalı Mandla Maseko uzaya çıkan ilk siyahi Afrikalı astronot olacaktı. Ancak 30 yaşındaki Maseko hayalini gerçekleştiremeden motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini, 75 ülkeden bir milyon rakibini geride bırakarak kazanan Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Mandla Maseko, hafta sonu geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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