Uzaya Çıkacak İlk Afrikalı Astronot, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İnsanlığın son kalesi olarak da bilinen uzay, bu zamana kadar birçok ulusa da ev sahipliği yapmıştı. Bu zamana kadar Amerika ve Rusya başta olmak üzere İtalya, Ukrayna, İsviçre, Brezilya ve daha birçok ülkeden astronot, uzay görevlerinde yer aldı. Afrikalı bir astronot da bir ilk olmak için uzaya çıkacaktı ancak uzaya çıkma şansı tamamen ortadan kalktı.

Uzaydaki ilk siyahi Afrikalı olarak uzaya çıkmaya hak kazanan Güney Afrikalı Astronot, bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Mandla Maseko isimli astronot, ailesinin yaptığı açıklamalara göre cumartesi günü geçirdiği kazada astronot olma hayalini gerçekleştiremeden yaşama veda etti.

Uzaya çıkan ilk Afrikalı astronot

2013 yılında Güney Afrika Hava Kuvvetleri üyesi olan Maseko, bir milyon kişinin arasından sıyrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzay akademisinde bulunan 23 kişilik kontenjanı kazanmıştı. 'Afronot' olarak isimlendirilen Maseko, kendisini Pretoria kasabasından sıradan bir çocuk olarak tanımlıyordu.

Normalde 2015 yılında planlanan uçuş için Kennedy Uzay Merkezi'nde bir hafta geçiren Afronot, bir saat süren alt yörüngesel uçuş için hazırlıklar ve testlerden geçmişti. Maseko, yaptığı açıklamalarda, bu uçuşla birlikte Afrika'daki gençleri etkilemek ve onlara ilham vermek istediğini belirtmişti. Maseko, gençlerin geçmişinde ne olursa olsun uzaya çıkmanın dahi mümkün olabileceğini anlatmak istedi.

Maseko, BBC'ye verdiği bir röportajda gençlere uzaydan bir davetiye göndermek istediğini söylemişti. Verdiği açıklamada "Umarım gelecekte Neil Armstrong'un söyledikleri gibi kullanılabilecek bir sözüm olur" ifadelerini kullanmıştı.

2012 yılında 82 yaşında hayatını kaybeden ABD'li astronot Neil Armstrong, Ay'da yürüyen ilk insan olarak tarihe adını yazdırmıştı. Ay yüzeyine indiği zaman da milyonlarca insanın aklına kazınacak "Bu benim için küçük, insanlık için büyük bir adım" sözlerini sarf etmişti.