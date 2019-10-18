Uzay yürüyüşünü ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip yaptı

18.10.2019 17:27

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi'nde (NASA) görevli astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, kadınlardan oluşan bir ekipte uzay yürüyüşü gerçekleştirerek bir ilke imza attı. NASA, tarihe geçen uzay yürüyüşünü canlı yayınladı.



ABD'li kadın astronotlar Koch ve Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için Greenwich saatine göre öğlen 11.38'de bir yürüyüş gerçekleştirdi. İkili, uzay mekiği iletişim görevlisi Stephanie Wilson'ın mesajıyla istasyondaki güç kontrol mekanizmasında bulunan BCDU adlı bir bataryayı değiştirdi. Euronews.com'da Görüntüle