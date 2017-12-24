Uzay Yürüyüşüne Çıkan İlk Astronot Öldü!



" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/uzaya_cikan_ilk_astronot_portalgenc.com_.png'fit=300%2C200" data-large-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/uzaya_cikan_ilk_astronot_portalgenc.com_.png'fit=662%2C441"/>ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Johnson Uzay Merkezi tarafınca yapılan açıklamada uzayda ilk özgür uçuşu gerçekleştirilen Bruce McCandless'in hayatını yitirdiği bildirildi. İnsanlık zamanı boyunca uzay hep çok önemli bir yer tutmuştur. Uzay söz konusu olduğunda orada meydana gelen 'ilk'leri herkes bilir. Gagarin'in evrenin alabildiğine siyahlığını gören ilk insan olduğunu, Armstrong'un attığı adımın Dünya için […] More