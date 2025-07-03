Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzay Yolcuları filmi ne zaman, nerede çekildi?

Uzay Yolcuları filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzay Yolcuları filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Uzay Yolcuları filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Uzay Yolcuları konusu, özeti ve Uzay Yolcuları oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Uzay Yolcuları filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Uzay Yolcuları filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Uzay Yolcuları filmini izleyecek olanların merak ettiği Uzay Yolcuları konusu nedir, Uzay Yolcuları oyuncuları kimler ve Uzay Yolcuları özeti gibi konuları inceliyoruz.

UZAY YOLCULARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.

UZAY YOLCULARI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

UZAY YOLCULARI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı : 2016

Çekimler. Ana çekimler Eylül 2015'te Atlanta, Georgia'da başladı. Çekimler bazen tüm gün boyunca sadece iki başrolün etrafında gerçekleşti. Çekimler 12 Şubat 2016'da tamamlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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