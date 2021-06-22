Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek
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Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek

Uzay uçuşlarının insan sağlığına etkisi mürekkep balıkları sayesinde tespit edilebilecek
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.

NEW Uzun süreli uzay uçuşlarının insan sağlığını nasıl etkilediğine dair cevapların, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilen mürekkep balıkları üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilebileceği açıklandı.

Hawaii Üniversitesinin deniz laboratuvarında yetiştirilerek UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıklarının, uzun uzay görevlerinde insan sağlığının nasıl etkilendiği üzerine yapılan deneylerde belirleyici olacağı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı Jamie Foster, mürekkep balıklarının ışık emisyonunu düzenlemeye yardımcı doğal bakterilerle ortak yaşama ilişkisi olduğunu söyledi.

Foster, "Astronotlar uzayda fazla zaman harcadıkça bağışıklık sistemleri çalışmaz hale geliyor. Mürekkep balıklarının uzayda nasıl bir değişime uğradığının anlaşılması, astronotların sağlık sorunlarının çözülmesine de yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Hawaii Üniversitesi profesörü Margaret McFall-Ngai da astronotların düşük yer çekimindeyken vücutlarının mikroplarla ilişkisinin değiştiğine dikkati çekti.

McFall-Ngai, "İnsanların mikroplarıyla ortak yaşama ilişkisinin düşük yer çekiminde bozulduğunu bulduk ve Jamie Foster bunun mürekkep balıklarında doğru çalıştığını tespit etti. Basit bir sistem olduğu için bu soruna neyin sebep olduğunun temeline inilebilir." dedi.

Bu ayın başlarında bir SpaceX ikmal uçuşuyla UUİ'ye gönderilen kısa kuyruklu yavru mürekkep balıkları, temmuzda Dünya'ya geri getirilerek incelemeye alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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