Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun - Haberler
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Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan uzay teknolojileri ofisinden 50 bin liralık malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan uzay teknolojileri ofisinden 50 bin liralık malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan özel bir şirkete ait savunma ve uzay teknolojileri firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Firma sahibi Y.S. (51), iş yerinde bulunan bazı malzemelerin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren şahısların İstanbul Maltepe'de olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısların adresine giden polis ekipleri, Y.H. (33), K.C. (36) ve H.Ç. (42) isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların çaldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde olan malzemeler de ekipler tarafından ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun

Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun

Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun

Uzay teknolojileri ofisinde 50 bin liralık vurgun

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kocaeli, Polis, Uzay, 3. Sayfa, Haber

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