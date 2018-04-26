Uzay Sınırına Çikan İlk Türk Gesiad'in Konuğu Oldu…

GESİAD sinerji toplantılarıyla alanında uzman ve ülke çapında tanınan isimleri Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor. Son olarak ünlü iş adamı Durmuş Döven'in katılımıyla 13. dönemin ikinci Sinerji Toplantısını gerçekleştiren GESİAD, Bursa iş dünyasının temsilcilerini de bir araya getirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral, GESİAD'ın Türkiye'nin ilk genç SİAD'ı olduğuna dikkat çekerek, "GESİAD, ilkleri gerçekleştirmeye bu dönemde de devam ediyor. Hepinizin bildiği üzere kısa süre önce Derneğimizin adında geçen 'İş Adamları' ibaresini 21. YY'ın bir gereği ve iş dünyasının kapsayıcılığını ortaya koymak adına 'İş İnsanları' olarak değiştirdik. GESİAD'ı, Bursa'nın hatrı sayılır STK'ları arasına soktuk. Hayata geçirdiğimiz Network Projesi ile üyelerimiz arasındaki ticari işbirliklerinin gelişmesine katkı sağladık" şeklinde konuştu. GESİAD olarak gerçekleştirdikleri Network Toplantılarının güzel sonuçlar doğurduğunu da kaydeden Başkan Demiral, toplantıların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyledi.

13 Eylül'de 2012'de askeri uçakla, Sibirya'daki bir askeri üsten yaklaşık 24 bin metre yükseğe çıkarak uzayda heyecanlı bir yolculuk gerçekleştirdiğini söyleyen Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, "Ödüm patladı ama hayatımdaki en ilginç deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Bugün yine gidelim deseler hemen uçağa atlar yine uzay noktasına çıkarım" dedi.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ile ilgili gelen bir soruya gelecekten umutlu olduğunu söyleyerek cevap veren Döven, "Bizler iş adamıyız dolayısıyla umutla bakmak durumundayız. Bir ülke düşünün ki bütün komşuları sıkıntılı. Bu ülkenin ekonomisinin çok iyi olmasını bekleyemezsiniz ancak tüm bunlara rağmen Türkiye iyi durumda. Ben seçim sonrasında ekonominin rayına gireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yaşadıklarını esprili bir dille aktaran Durmuş Döven geceye katılan iş dünyası temsilcilerine keyifli dakikalar yaşattı.

Öte yandan gecede GESİAD Başkanı Kerim Demiral tarafından yeni üyeler; Ozan Beyazıtlı, Hamza Karagöz ve Fatih Öztürk'e dernek rozeti takılarak, sertifikaları verildi.