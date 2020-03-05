Uzay Parkı Filmi
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Suha babasını kaybetmesinin ardından annesi ile birlikte mücadele eder. Annesi çalıştığı için büyük annesi ile birlikte küçük bir kasabada yaşayan Suha, bir gece yıldızları seyrederken kendisini bir anda bir uzay parkının içinde bulur. Küçük kız, evredeki tüm yıldızlarla ilgilenen bu parkı oldukça büyüleyici bulur. Bu sırada dünyayı yok edecek bir tehlike meydana geldiğinde Suha uzaylı dostu ile birlikte harekete geçer. Karanlığın oluşmasını engellemeye çalışan ve böylece yıldızların yok olmasını planlayan kötülüğe karşı zorlu bir maceraya atılan Suha, karanlığı geri getirmeyi başarabilecek midir?
Yönetmenliğini ve senaristliğini Jong-Shik Won'un üstlendiği animasyon filminin orijinal seslendirmelerinde Yongwoo Shin, Jeon Tae-Yeol ve Kim Yeon-Yoo yer alıyorlar.
Yönetmen: Jong-Shik Won
Senaryo: Jong-Shik Won
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Astro Gardener
Yapımcı Firma: Ashubia Animation Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Güney Kore
Orijinal Dili: Korece
Filmin Süresi: 75 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com