Uzay Kampı Türkiye Başarılı Öğrencileri Ücretsiz Ağırlıyor
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Uzay Kampı Türkiye Başarılı Öğrencileri Ücretsiz Ağırlıyor

İzmir'de bulunan, Dünya'nın üç uzay kampından biri olan ve katılımcıları uzay bilimiyle tanıştıran Uzay Kampı Türkiye, başarılı ve maddi imkanları elverişli olmayan dezavantajlı öğrencileri ücretsiz ağırlıyor.

Uzay Kampı Türkiye Başarılı Öğrencileri Ücretsiz Ağırlıyor
23.08.2020 17:15 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:19

İzmir'de bulunan, Dünya'nın üç uzay kampından biri olan ve katılımcıları uzay bilimiyle tanıştıran Uzay Kampı Türkiye, başarılı ve maddi imkanları elverişli olmayan dezavantajlı öğrencileri ücretsiz ağırlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından programa katılan dezavantajlı öğrenciler, burada teleskopla gökyüzünü inceleyip, simülasyonlarla ayda yürüyüşü yapıyor. Öğrenciler, hidroponik laboratuvarda uzayda topraksız bitki yetiştirerek, geleceğin teknolojilerini öğrenme fırsatı buluyor.

Dünya'daki üç uzay kampından biri olan ve 7-18 yaş arasındaki gençleri uzay bilimiyle tanıştıran Uzay Kampı Türkiye, topraksız tarım, uzay giysileri, Mars turu, Discovery uzay mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay istasyonu bölümleriyle katılımcılara geleceğin teknolojilerini öğretiyor.

Eğlendirirken öğreten ve benzersiz bir deneyim yaşatan kamp, maddi imkanları elverişli olmayan, dezavantajlı ve başarılı öğrencileri ücretsiz ağırlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından programa katılan öğrenciler, burada teleskopla gökyüzünü inceleme, ay yürüyüşü yapma, hidroponik laboratuvarlarda uzayda topraksız bitki yetiştirme ve simülasyonlarla geleceğin teknolojilerini öğrenme fırsatı buluyor.

Bugüne kadar maddi imkanları elverişsiz olan 8 bin 500 öğrenciye destek olduklarını ifade eden Uzay Kampı Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Bu dönemde ayrıca bir çalışma alanı oluşturarak programa katılamayacak derecede dezavantajlı olan ancak başarılı olan öğrencileri seçerek kamp programlarımızdan faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu hafta da Şırnak ve İzmir'den öğrenci gruplarımız var. Çocuklar belki de hayatlarındaki en büyük, en güzel farklı ortamda bulunma tecrübesini burada yaşıyorlar" dedi.

'GELECEK HAYATLARINDA UZAYA İLGİLERİNİ KAYBETMİYORLAR'

Programların farklı seçenekler içerdiğini ifade eden Aday, "Saatlik turlardan, günlük turlara ve 6 günlük programlara kadar farklı seçeneklerimiz var. Yeni dönemde pandemi nedeniyle yeni önlemler ve tedbirler aldık. Mesafeye ve temizlik kurallarına riayet ederek güvenli bir ortamda programlarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Uzay Kampı'nda bulunan eğitim araçları, astronotların uzaya gitmeden önce üzerinde eğitim aldığı araçlara benzeyen araçlardır. En çok ilgi gören simülatörlerimizin arasında 'sıfır yer çekimi duvarı' ve birebir ölçülerdeki 'uzay mekiği ve çok eksenli simülatörlerimiz var. Uzay kampı öğrencilerin hayatlarını olumlu yönde etkiliyor. Öğrencilere astronotların hayatlarından kesitler veriyoruz. Astronotlarla tanışma şansını yakalayan öğrenciler var. Şu an birçok mezun öğrencimiz hem yurt içinde hem yurt dışında mühendis olarak çalışıyor. Farklı branşları tercih eden ama uzaya ilgisini hiçbir zaman yitirmeyen öğrencilerimiz de var" diye konuştu.

'HAYAL EDEBİLECEKLERİNİN ÖTESİNDE'

Şırnak'tan öğrencileriyle birlikte programa katılan Fen Bilgisi Öğretmeni Sema Aktaş, "Çocuklarla birlikte uzay kampına burslu olarak çağrıldık. 8 öğrenciyle kampa katıldık. Burada unutamayacakları bir deneyim yaşıyorlar. Bu deneyim onların hayal edebileceklerinin çok ötesinde. Burası onların vizyonlarını, ufuklarını geliştiriyor. Burada bana koşup, 'Hocam inanılmazdı', 'Hocam, bu simülatörü denediniz mi?' diyorlar. Onların gözlerindeki ışığı gördükçe kendimi muazzam iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUM'

Şırnak'tan İzmir'e gelen ve programa katılan İrem Nur Kenanoğlu da, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmeden önce doktor veya hemşire olmak istiyordum ama artık astronot olmak istiyorum. Burada birçok simülatöre bindik, etkinlikler yaptık ve uzay mekiğinde görev yaptık. Burada çok şey öğrendim. En çok uzay mekiğini sevdim. Onun içinde görev yapmak çok ayrı bir duyguydu" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinden programa katılan Atakan Saygı, "1 hafta boyunca eğlenceli aktiviteler yaptık, eğitimlere katıldık. Mars ve uzay hakkında çok şey öğrendik. Burada beni en çok etkileyen 360 drece dönen simülatörlerdi. Uzaya ilgim vardı. Astronotların kıyafetlerindeki özel bölmeleri öğrendim. Mekik takla atarsa neler yapıldığını öğrendim. Burası uzaya ilgimi arttırdı" diye konuştu.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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