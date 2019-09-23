23.09.2019 12:12

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, uzay araştırmaları ve uzay uygulamalarıyla ilgili her çalışmanın yeni hukuki sorunları ve yeni politika ihtiyaçlarını beraberinde getirdiğini belirterek, "Türkiye olarak bütün bu süreçlerin ortak uluslararası bir zeminde ve adil bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Uzay teknolojileri ve uygulamalarında hukuka dair kapasite geliştirme faaliyetlerinde aktif yer alan ve politika gelişimine katkıda bulunan uluslararası 200 kişilik uzman grubunun katıldığı "Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı", İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY), Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) iş birliğinde düzenlenen konferansta, uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konular tartışılacak.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kaçır, uzay alanında uluslararası işbirliği ve yardımlaşma konusunda birçok konunun konferansta masaya yatırılacağını söyledi. Konferansın çok önemli olduğunun altını çizen Kaçır, tüm katılımcılar için faydalı bir konferans olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kaçır, geçen hafta düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a 1 milyon 700 binden fazla ziyaretçinin gelmesinin Türk insanının uzaya olan ilgisini yansıttığını ifade etti.

Konferansta birçok ülkeden yabancı katılımcıların bulunduğunu hatırlatan Kaçır, "Uzay araştırmaları ve uzay uygulamalarıyla ilgili her çalışma yeni hukuki sorunları ve yeni politika ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Biz Türkiye olarak bütün bu süreçlerin ortak uluslararası bir zeminde ve adil bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini ve adil bir düzeni uzayda diğer milletlerle işbirliği içerisinde kurmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Uzay Ajansı ülkemizi temsil edecek"

Geçen sene Türkiye Uzay Ajansının (TUA) kurulduğunu anımsatan Kaçır, "TUA'ya büyük bir görev düşüyor. TUA bir yandan Türkiye'nin milli uzay programını ve Türkiye'deki uzay araştırmalarını, uzay uygulamaları koordinasyonunu yürütürken bir yandan da uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek. Türkiye'nin uzay hukuku ve uzay politikalarına ilişkin duruşunu, bakış açısını uluslararası kamuoyuyla paylaşıyor olacak." diye konuştu.

Konferansın ilk oturumuna, BM Uzay İşleri Ofisinden (UNOOSA) Niklas Hedman, Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Genel Sekreteri Li Xinjun, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ünal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ve yabancı davetliler katıldı.

26 Eylül'de sona erecek konferansta uzayla ilgili ulusal resmi yasalar ve politikalar ele alınarak ulusal bir hukuk ya da politika belirlemede 3 ana faktör belirlenecek, veri paylaşmadaki en iyi yöntemler, uzayda global boyuttaki yönetim, uzun süreli sürdürülebilir uzay boşluğu aktiviteleri, uzay politikalarında kapasite geliştirme konuları ele alınacak.

Kaynak: AA