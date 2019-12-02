Uzay günlükleri: Yer çekimsiz ortam kan dolaşımı ve damar yaşlanmasını değiştiriyor
Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşmaya devam ediyor
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano, uzayda yaşadıklarını ve yaptığı deneyleri paylaşıyor.
Toplam 6 ay sürecek misyonun 3'üncü ayına giren astronot, bu videosunda vücut içindeki sıvıların dolaşımı ve damar yaşlanması üzerine yaptığı deneyleri anlattı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com