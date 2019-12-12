: Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?

12.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:27

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlarView on euronews

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