Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlar
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ile NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaşadıklarını ve takipçilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.
Bu bölümde Parmitano, zihinsel ve bedensel açıdan sağlıklarını nasıl koruduklarını ve uzun süren uzay görevlerinde 6 kişilik ekipleriyle birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle