Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?
Haberler » Dünya » Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz? - Haberler

Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ve NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında bu hafta "uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kaldıklarını" anlatıyorlar

12.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:16
Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?

(ESA) astronotu ve uzay muhabiri Luca Parmitano ile astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaşadıklarını ve takipçilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.


Bu bölümde Parmitano, zihinsel ve bedensel açıdan sağlıklarını nasıl koruduklarını ve uzun süren uzay görevlerinde 6 kişilik ekipleriyle birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler