Uzay Günlükleri: Uzayda zihinsel ve bedensel açıdan nasıl sağlıklı kalabiliriz?

12.12.2019 22:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:16

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ile NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaşadıklarını ve takipçilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.



Bu bölümde Parmitano, zihinsel ve bedensel açıdan sağlıklarını nasıl koruduklarını ve uzun süren uzay görevlerinde 6 kişilik ekipleriyle birlikte nasıl vakit geçirdiklerini anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle