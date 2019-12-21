Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor
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Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor

Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Luca Parmitano, mesai içerisinde 24 saatte 16 gün doğumu ve batımı gördüklerini, günlerin çok yavaş ancak haftaların çok hızlı geçtiğini belirtiyorView on euronews.

21.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:12

Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? Uluslararası Uzay İstasyonu astronotu Luca Parmitano, mesai içerisinde 24 saatte 16 gün doğumu ve batımı gördüklerini, günlerin çok yavaş ancak haftaların çok hızlı geçtiğini belirtiyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor
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