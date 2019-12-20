Uzay Günlükleri: Uzayda 'zaman algısı' nasıl? 24 saatte 16 gün doğumu gören astronotlar anlatıyor

20.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:48

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano ile NASA astronotu Andrew Morgan, 'Uzay Günlükleri' programında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) yaşadıklarını ve takipçilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.



Bu bölümde Parmitano, uzaydaki "zaman algısıyla" ilgili takipçilerden gelen bir soruyu yanıtlıyor. Euronews.com'da Görüntüle