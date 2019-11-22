Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?
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Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor.

22.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:27

(ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor. Astronotlar uzayda elde ettikleri verileri, bilim insanlarıyla paylaşıyorView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?
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