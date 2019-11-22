Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor.
22.11.2019 22:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:27
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının ekim ayındaki bölümünde 'uzay çalışmalarının iklim değişikliğine katkılarından' bahsediyor. Astronotlar uzayda elde ettikleri verileri, bilim insanlarıyla paylaşıyorView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Uzay Günlükleri: Uzay çalışmalarının iklim değişikliğine faydası ne?