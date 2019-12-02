Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdiniz.



Çok güzel düşünülmüş olanlar; ilginç olanlar... Farklı çok sayıda soruyla karşılaştık. Örneğin 10 yaşındaki Juliette'in "Uzayda 5 duyunuzdan en çok hangisini kullanıyorsunuz?" sorusu ya da "Uzayda nasıl yelleniyorsunuz?" gibi. Euronews.com'da Görüntüle