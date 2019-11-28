Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?
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Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?

Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize Facebook, Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdinizView on euronews.

28.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:36

Ekim ayında sizden euronews uzay muhabiri ve (ESA) astronotu Luca Parmitano'ya sormak istediğiniz soruları istemiştik. Bize , Instagram, Twitter ve Reddit'ten yüzden fazla soru yönlendirdinizView on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Uzay Günlükleri: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hangi bitkiler yetişiyor?
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