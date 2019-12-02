Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews’e anlatıyor.Parmitano bu hafta, ilk kez yüzde 100 kadın astronotlardan oluşan bir ekibin uzay yürüyüşünü anlattı
02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews'e anlatıyor.
Medya sektörüne de adımını atan astronot euronews için UUİ'den görüntüler yollayarak bize oradaki hayatı tanıtıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com