Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews'e anlatıyor.



Medya sektörüne de adımını atan astronot euronews için UUİ'den görüntüler yollayarak bize oradaki hayatı tanıtıyor. Euronews.com'da Görüntüle