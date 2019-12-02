Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı
Haberler » Dünya » Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı - Haber

Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini euronews’e anlatıyor.Parmitano bu hafta, ilk kez yüzde 100 kadın astronotlardan oluşan bir ekibin uzay yürüyüşünü anlattı

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Uzay Günlükleri: Parmitano, tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşünü anlattı

(ESA) astronotu Luca Parmitano 'Uzay Günlükleri' programının bu bölümünde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görevlerini 'e anlatıyor.


Medya sektörüne de adımını atan astronot euronews için UUİ'den görüntüler yollayarak bize oradaki hayatı tanıtıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et