Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?
Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, sorularınızı yanıtlamaya devam ediyor
16.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:11
Geçtiğimiz ekim ayında, euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano için sorularınızı bize yönlendirmenizi istemiştik.
Facebook, Twitter, Instagram ve Reddit üzerinden yüzden fazla soru gönderdiniz. Bunların arasından en sevdiklerini seçen Luca, her hafta bizlerle cevaplarını paylaşmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com