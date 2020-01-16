Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?
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Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?

Avrupa Uzay Ajansı astronotu ve euronews uzay muhabiri Luca Parmitano, sorularınızı yanıtlamaya devam ediyor

16.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:11
Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?

Geçtiğimiz ekim ayında, uzay muhabiri ve (ESA) astronotu Luca Parmitano için sorularınızı bize yönlendirmenizi istemiştik.


Facebook, Twitter, Instagram ve Reddit üzerinden yüzden fazla soru gönderdiniz. Bunların arasından en sevdiklerini seçen Luca, her hafta bizlerle cevaplarını paylaşmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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