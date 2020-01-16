Uzay Günlükleri: İnsanlık Ay'a mı yoksa Mars'a mı yerleşmeyi hedeflemeli?

16.01.2020 09:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:11

Geçtiğimiz ekim ayında, euronews uzay muhabiri ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano için sorularınızı bize yönlendirmenizi istemiştik.



Facebook, Twitter, Instagram ve Reddit üzerinden yüzden fazla soru gönderdiniz. Bunların arasından en sevdiklerini seçen Luca, her hafta bizlerle cevaplarını paylaşmaya devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle