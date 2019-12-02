Uzay günlükleri: Amazon ormanlarında çıkan dev yangınların uzaydan görüntüleri
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde, bu hafta bölümünde Amazon orman yangınları ile Dorian Kasırgası'nın sonuçları değerlendirildi
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Luca Parmitano'nun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Euronews için çektiği özel görüntüleri Uzay Günlükleri'nde yayınlamaya devam ediyoruz...
İtalyan astronot, Ay'a iniş gerçekleştiren Apollo görevlerinin 50'nci yıl dönümü olan 20 Temmuz'da Dünya yörüngesinde başlayacak 6 aylık Beyond görevindeki dördüncü serüvenini euronews izleyicileriyle paylaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle