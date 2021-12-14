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Uzay Evi'nde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitimler alıyor

Uzay Evi'nde çocuklar astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitimler alıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kariyer seçiminde erken yaş farkındalıkları çok önemli. Dünyada spor, sanat, fen bilimleri konusunda uzman olmuş kişilerin hayatlarına bakıldığında, mesleklerine çocuk yaşlarda ilgi duydukları gözlemleniyor.

KAĞITHANE, İSTANBUL (Bültenler) - Kağıthane Belediyesi, Türkiye'nin Uzay Programını yetişmiş insan gücüyle desteklemek adına çocuklara erken yaşlarda astronomi ve uzay bilimleri alanında eğitimler veriyor. Kağıthane Belediyesi'ne ait El Battani Uzay Evi'nde verilen eğitimlerde çocuklar astronot kıyafetleri giyerek Ay'a iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulamasını deneyimliyor. Soru cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle uzayı tanıyorlar. Bu sayede çocuklar uzay yolculuğunda hayatlarında ilk adımı atmış oluyor. Birçok çocuk eğitimlerin sonunda astronot olmak istediklerini söylüyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Çağlayan Bahar Sokak'taki El Battani Uzay Evi haftanın 6 günü yüzlerce çocuğu ağırlıyor.

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