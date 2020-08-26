Uzay Ekosistemi 1-2 Eylül'de Global Sat Show'da Buluşacak
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Uzay Ekosistemi 1-2 Eylül'de Global Sat Show'da Buluşacak

Uydu ve uzay ekosistemi 1-2 Eylül'de Global Sat Show'da buluşacak... Yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı Global Sat Show 5. Küresel Uydu ve Uzay Şovu 01-02 Eylül 2020'de online olarak gerçekleştirilecek.

Uzay Ekosistemi 1-2 Eylül'de Global Sat Show'da Buluşacak
26.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:13

Uydu ve uzay ekosistemi 1-2 Eylül'de Global Sat Show'da buluşacak... Yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı Global Sat Show 5. Küresel Uydu ve Uzay Şovu 01-02 Eylül 2020'de online olarak gerçekleştirilecek.

Global Sat Show 5. Küresel Uydu ve Uzay Şovu, Capital Exhibition tarafından Türksat, Türkiye Uzay Ajansı ve EMEA Uzay Operatörleri Birliği'nin desteğiyle 01-02 Eylül 2020'de online olarak gerçekleştirilecek. Yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığı fuar boyunca ABD Uzay Kuvvetleri'nden Dr. Joel B. Mozer ve Rusya'dan Glavkosmos üst yöneticisi Dmitry Loskutov gibi önemli konuşmacıların yer alacağı webinarlar da düzenlenecek.

Uydu üreticileri ve operatörleri, mekanik ve alet sağlayıcılar, ekipman üreticilerinin de katılacağı sergi endüstriyi çevrimiçi olarak bağlayacak. Web seminerlerinde ise sektörü etkileyen önemli eğilimler, sorunlar, zorluklar, çözümler ve fırsatlar sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri tarafından ele alınacak.

"UZAY DAHA ÖNEM KAZANACAK"

Toplantıda konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, gelişen teknolojilerin en fazla fırsat oluşturduğu alanlardan bir tanesinin uzay olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak geleceğimize yönelik yatırımları yapmak noktasında ciddi bir kararlılık gösteriyoruz. Şirket olarak üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Uzay önümüzdeki yıllarda çok daha fazla önem kazanacak. Uzaya erişim noktasındaki kabiliyetlerin artması, uzayın bize sağladığı telekomünikasyon özelliklerinin çeşitlenmesi, uzayın ülkelerin geleceğine yönelik doğru bir yatırım alanı olduğunu gösteriyor. Türkiye olarak özellikle Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla beraber, bu işteki varlığımızı uluslararası platformlarda göstermeye başladık" dedi.

"FUARA 16 BİN KİŞİ KAYIT YAPTIRDI"

Uydu üreticileri ve operatörleri, mekanik ve alet sağlayıcılar, ekipman üreticilerinin de katılacağı serginin endüstriyi çevrimiçi olarak bağlayacağını söyleyen Capital Exhibition CEO'su Hakan Kurt ise, fuara yüzde 85'i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Kurt, etkinlikte kamuoyuna açık 8 uzmanlaşmış webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu düzenleneceğini, ayrıca sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacağının da altını çizdi.

"BÜTÇE 1 TRİLYON DOLAR"

Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"1 trilyon dolarlık bütçenin yüzde 80'ine hükmeden aktörler fuarda temsil edilecek. Katılımcılar, fuar vesilesiyle ekosisteme erişme şansı yakalayacak. Firmalar arasında 2 bin civarında kayıtlı görüşme programladık. İlk başladığımız zaman Türkiye'deki uydu ve uzay teknolojilerinin ortaya çıkarılması konusunda dünya üzerinde bir temel oluşturduk. Geldiğimiz noktada ABD'den Rusya'ya, Japonya'dan İngiltere'ye dünyanın bu alanda tüm devlerini bir araya getiren bir etkinlik olmasını başardık. Koronadan dolayı fuarımız bu yıl online olarak gerçekleşecek. Fuarımız bugün itibariyle yüzde 93 yabancı katılımcıyı bir araya getiriyor. Uluslararası en çok katılımcının olduğu fuar özelliğini taşıyor."

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla Türkiye'nin uzay çalışmalarına yönelik önemli bir adım atıldığını vurgulayan Kurt, fuarda Türkiye'nin uzay stratejilerinin de dünyaya anlatılacağını söyledi. Türksat 5A ve 5B uydusunun sözleşmesinin 3'üncü fuarda imzalandığını hatırlatan Kurt, "Bu yıl fırlatılacak 5A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları Türksat, Airbus, SpaceX ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, etkinlikte anlatacak" diye konuştu.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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