Uzay Çöpü 9300 Km Hızla Ay'a Çarpacak

4 Mart 2022… Cuma günü… insanlık için önemli bir gün olacak. 3 ton ağırlığındaki bir uzay çöpü tam 9300 kilometre hızla Ay'ın karanlık yüzüne çarpacak.

O kadar büyük bir çarpma yaşanacak ki, 10 ila 20 metre genişliğine bir krater açılacağı tahmin ediliyor.

Ancak ne bu çarpışmayı ne de çarpışma sonrası açılacak krateri hemen göremeyeceğiz.

Hatta Associated Press haber ajansına göre, bu krateri görüntülemek aylar alabilir.

NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

İşin ilginç tarafı, bu uzay çöpünün ne olduğu… Bunun önce Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait bir roket olduğu söylendi. Ardından bunun Çin tarafından 10 yıl önce atılan bir füzenin artığı olduğu söylendi. Çin bu iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı.

Ay'ın üzerinde yüzlerce krater bulunmaktadır. Atmosferi olmadığı için, Dünya'nın uydusu asteroit ve meteorların kendisine çarpma konusunda savunmasızdır.

Peki, ilk konuya geri dönelim: Çarpışmanın etkilerini ne zaman görebileceğiz? Ay'ın yüzeyinde şu an Çin'e ait bir gezgin bulunuyor. Ancak bu gezginin çarpışma noktasına varması zaman alacak.

NASA'nın Ay'ı yörüngeden gözetleyen emektar uzay aracı Lunar Reconnaissance Orbiter (Ay Yörünge Kaşifi) de menzilden çok uzakta olacak.

Uzmanlar, Hindistan'ın Ay'ın yörüngedeki cihazı Chandrayaan-2'nin de çarpışmayı kaydedebileceğinden emin değiller.

Space Mag Türkiye - Teknoloji