Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'yı anlatan film izleyiciyle buluştu
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Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'yı anlatan film izleyiciyle buluştu

Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'yı anlatan film izleyiciyle buluştu
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'nın hayat hikayesini konu alan animasyon filmi, izleyiciyle buluştu.

Uzay çalışmalarına ömrünü adayan Kirkor Divarcı'nın hayat hikayesini konu alan animasyon filmi, izleyiciyle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi" devam ediyor.

Savunma Sanayii Kahramanları Animasyon Serisi'ndeki Kirkor Divarcı'nın hayat hikayesini konu alan animasyon filmi, Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter (@SavunmaSanayii), İnstagram (@SavunmaSanayii), YouTube (Savunma Sanayii Başkanlığı), Facebook (Savunma Sanayii Başkanlığı) hesaplarından izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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