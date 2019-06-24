Uzay Aracı Curiosity Rover'ın Kızıl Gezegende Yakaladığı Gizemli Işık

Bilim insanları ve NASA, uzun yıllardır uzayın gizemlerini çözmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Özellikle NASA'nın Mars gezegeninde yaptığı çalışmalar, hem uzaya ilgi duyan insanları hem de bilim insanlarını ciddi anlamda meraklandırıyor. NASA'nın 2011 yılında Mars'a fırlattığı Curiosity Rover (Meraklı), uzun yıllardır Mars'ın gizemini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar elde edilen bulgular NASA'nın, Mars gezegeninde yaşamın nasıl mümkün olabileceğiyle ilgili pek çok soru işaretini gidermeye yardımcı olmuştu. Ancak Curiosity Rover'ın elde ettiği son görüntüler, bu sonsuz evrende yalnız olmadığımız düşüncesini bir kez daha canlandırmış durumda.

Aslına bakacak olursak Curiosity Rover ilk kez 2014 yılında garip bir ışık huzmesi görüntülemiş ancak bu görüntülerin ne olduğu anlaşılamıştı. NASA çalışanları o dönem, görüntülenen ışığın aslında Güneş'ten gelen bir yansıma sonucunda oluştuğunu, bu ışığın bir kayadan yansıdığını, bu olayın hiç bir şekilde uzaylılar ya da UFO'larla ilgilsinin olmadığını açıklamışlardı. Aradan geçen 5 yılın ardından Mars kaşifi, bir kez daha Mars'ın kayalık arazilerinde ilginç bir beyaz ışık yakaladı. Bu ışığın oluştuğu anın bir dakika öncesi ve bir dakika sonrasındaki görüntülerde ışığın olmaması ise kafaları karıştırdı. İşte Curiosity Rover tarafından yakalanan o ışık;

Ortaya çıkan bu görüntüyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Kimileri bir kez daha bu parlak şeyin güneş ışığının yansıması olduğunun üzerinde dururken kimileri elbette bu görüntüyü bir UFO olarak tanımladı. Bazı forumlarda bu görüntü Tanrı'nın bir işareti olarak ifade edilirken kimileri ise peygamberlerden birisinin ışığının olabileceği yönünde fikir beyan etti. Şaka yollu bu fikirlerin arasında daha ciddi iddialarda vardı. Kimi insanlar bu görüntünün Curiosity Rover'ın kamera sensörlerinde oluşan bir arızadan kaynaklanabileceğini düşünüyordu. Bu iddia diğerlerine göre biraz daha mantıklı olsa da son sözü NASA söylemişti.

NASA çalışanları, bu görüntünün kamera sensörüne çarpan kozmik ışınlardan kaynaklanabileceği yönünde hem fikir olduklarını belirten açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalara ek olarak NASA Bilim Misyon Direktörlüğü çalışanlarından Thomas Zurbuchen; Mars gezegeninde bulunan metan gazının da son dönemlerde ciddi anlamda arttığını, bu yükselişin Mars'taki hayatın varlığına dair düşünceleri güçlendirdiğini ifade etti. Ancak bu düşüncenin kesinleşmesi için hala biraz zamana ihtiyaç olduğunu söyleyen Zurbuchen, veri analizlerinin devam ettiğini ve bu analizlerin neticelenmesinin ardından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını açıkladı.