'Uzatmalı' Covid: Araştırmalara göre koronavirüs aşıları, uzun süreli semptom riskini azaltıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

'Uzatmalı' Covid: Araştırmalara göre koronavirüs aşıları, uzun süreli semptom riskini azaltıyor

'Uzatmalı' Covid: Araştırmalara göre koronavirüs aşıları, uzun süreli semptom riskini azaltıyor
BBC - Haberler | Dünya

King's College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'a karşı tam olarak aşılanmış olmak, virüse yakalanma riskini azalttığı gibi uzatmalı Covid riskini de azaltıyor.

King's College London tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19'a karşı tam olarak aşılanmış olmak, virüse yakalanma riskini azalttığı gibi 'uzatmalı Covid' riskini de azaltıyor.

Araştırma sonuçları, iki doz aşı olmalarına rağmen Covid-19'a yakalanan kişilerde dört haftadan uzun süren semptomların görülme olasılığının, hiç aşı olmamış kişilere göre yüzde 50 oranında daha az olduğu sonucunu ortaya koyuyor.

Covid'e yakalanan çok sayıda insan genellikle 4 hafta içinde iyileşiyor. Ama bazı insanlarda ilk enfeksiyonun ardından haftalar, hatta aylar geçmesine rağmen devam eden veya gelişen semptomlar görülebiliyor. Bu da 'uzatmalı Covid' olarak adlandırılıyor. Bu durum hafif koronavirüs semptomları gösteren kişilerde de olabiliyor.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar 42,9 milyon kişiye iki doz koronavirüs aşısı yapıldı.

Araştırmada, ülkede Aralık 2020 ile Temmuz 2021 arasında bir koronavirüs aşısı olan 1,2 milyondan fazla yetişkin ile iki doz aşı olan 971 bin 504 kişi incelendi.

Çift doz aşı olan kişilerin yalnızca yüzde 0,2'si (2 bin370 vaka) aşı olduktan sonra Covid geçirdiklerini bildirdi.

Bir aydan daha uzun bir süre boyunca veri sağlamaya devam eden ve iki doz aşılanmış 592 kişiden 31'i (yüzde 5) uzatmalı Covid'e yakalandı.

Aşılanmamış grupta ise bu oran yaklaşık yüzde 11 olarak tespit edildi.

Araştırmacılar, yaşlı yetişkinler, kırılgan ve sosyal haklardan yoksun bölgelerde yaşayan insanların diğer kişilere göre "çığır açan enfeksiyon" olarak tanımlanan aşıya rağmen virüse yakalanma risklerinin daha fazla olduğunu buldu. Bunun özellikle de yalnızca tek doz aşı olan insanlar için geçerli olduğu sonucuna ulaşıldı.

Baş araştırmacı Dr. Claire Steves, yüksek risk altındaki kişilere takviye dozlar için öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti ve "Uzatmalı Covid'in yükü düşünüldüğünde bu çalışma iyi bir haber veriyor" dedi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, İngiltere'de aşıların 105 binden fazla hayatı kurtardığını ve 24 milyondan fazla enfeksiyonu da önlediğini söyledi:

"Aşıların virüse karşı bir savunma duvarı inşa ettiği ve insanları ciddi hastalıklardan korumanın en iyi yolu olduğu açık. Herkesi mümkün olduğu kadar çabuk bir biçimde iki doz aşı olmaya davet ediyorum."

Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 37 milyon kişi çift doz, 8,5 milyon kişi de üç doz aşı oldu.

BBC
Kadın bizzat istedi! Korona hastası kocasına atlarda kullanılan ilacı verecekler
Kadın bizzat istedi! Korona hastası kocasına atlarda kullanılan ilacı verecekler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Uzatmalı' Covid: Araştırmalara göre koronavirüs aşıları, uzun süreli semptom riskini azaltıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 07:54:23. #1.14#

title