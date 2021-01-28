Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

28.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:06
Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü

Süper Lig'in ilk yarısında uzatma dakikalarında en fazla skor üreten takımlar Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında uzatma dakikalarında en fazla skor üreten takımlar Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor oldu.

Süper Lig'in 21 haftalık bölümünde atılan 582 golün 44'ü, maç sonu uzatmalarında kaydedildi.

Oynadıkları karşılaşmalarda 90. dakikaların ardından beşer kez ağları havalandıran Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor, uzatmada en fazla skor üreten takımlar olarak öne çıktı.

Galatasaray ve Beşiktaş da uzatma dakikalarında kaydettikleri dörder golle dikkati çekti.

Süper Lig'de sezonun geride kalan bölümünde Demir Grup Sivasspor, Göztepe ve Hes Kablo Kayserispor, müsabakalarda 90. dakikalardan sonra gol atamadı.

En çok gol yiyenler

Süper Lig'de bu sezon uzatma bölümünde en fazla gol yiyen takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Gaziantep FK ve Demir Grup Sivasspor oldu.

Bu takımlar oynadıkları maçlarda 90. dakikalardan sonra dörder kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Karşılaşmaların uzatma dakikalarında Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor ise rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Beş futbolcu ikişer gol attı

Süper Lig'de maçların uzatma bölümlerinde 5 futbolcu ikişer kez ağları havalandırdı.

Fatih Karagümrük'ten Mevlüt Erdinç, Gaziantep FK'dan Alexandru Maxim ile Kenan Özer, MKE Ankaragücü'nden Emre Güral ve Yukatel Denizlispor'dan Hugo Rodallega, karşılaşmaların uzatma dakikalarında ikişer gol kaydetti.

Uzatmada atılan goller

Süper Lig'de takımların uzatma bölümünde attığı ve yediği goller şöyle:

Takımlar Attığı Yediği
Atakaş Hatayspor 3 1
Aytemiz Alanyaspor 1 0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 1
Beşiktaş 4 4
Çaykur Rizespor 3 1
Demir Grup Sivasspor 0 4
Fatih Karagümrük 3 2
Fenerbahçe 1 2
Fraport TAV Antalyaspor 1 1
Galatasaray 4 4
Gaziantep FK 5 4
Gençlerbirligi 1 1
Göztepe 0 3
Hes Kablo Kayserispor 0 3
İttifak Holding Konyaspor 2 2
Kasımpaşa 1 3
Medipol Başakşehir 3 3
MKE Ankaragücü 3 1
Trabzonspor 1 2
Yeni Malatyaspor 1 0
Yukatel Denizlispor 5 2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Jason Statham Tuba Büyüküstün
Spor Okan Buruk Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uzatmada en çok Gaziantep FK ve Denizlispor güldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:33:23. #1.16#
title