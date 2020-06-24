Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar
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Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

- Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Dönem Mezunları koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyince çözümü çektikleri mini videolar ile buldular Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3.

24.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:27

- Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Dönem Mezunları koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyince çözümü çektikleri mini videolar ile buldular

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. Dönem Mezunları koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya gelemeyince çözümü çektikleri mini videolar ile buldular

SCÜ Eczacılık Fakültesi 3'üncü dönem mezunları, koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel mezuniyet yeminini çektikleri videolarda etti. 5'inci sınıfı tamamlayanlar adına 29 öğrenci tarafından seslendirilen yemin videosuyla öğrenciler, mezuniyet töreninde seslendirilen yeminlerini ederek, meslek hayatlarına atılmak üzere mezun oldular.

Yemin metninde, "Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, insan hayatına mutlak suretle saygı göstereceğime, bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik farklarının vazifemle vicdanım arasına girmesine, izin vermeyeceğime, sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik iş birliği içinde çalışacağıma, mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma, insanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli güncelleyeceğime mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma namusum ve vicdanım üzerine and içerim" şeklinde oluşan yemin metnini okudu.

Eczacılık Fakültesi dekanlığı tarafından mezun olan öğrenciler için ise şu mesaj paylaşıldı:

"Kıymetli Öğrencilerimiz, Eczacılık mesleği daima saygın bir meslek olmuştur. Değerli hocalarınızdan aldığınız engin bilgilerle donanımlı eczacılar olarak Atatürk ilkeleri ışığında, mesleğinizi hakkıyla ve doğru şekilde icra edeceğinize ve hep birlikte mesleğinizi çok güzel yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. 2019-2020 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak sizleri kutluyor, başarı ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz.

Uzaktan yeminle meslek hayatına atıldılar

Kaynak: İHA

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