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Alaşehir, Manisa, Spor

Uzaktan spor çağrısına Alaşehir'den cevap gecikmedi

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerini başlatırken çağrıya duyarsız kalmayan Karate Milli Takımı ve Alaşehir Belediye...

25.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:36
Uzaktan spor çağrısına Alaşehir'den cevap gecikmedi

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerini başlatırken çağrıya duyarsız kalmayan Karate Milli Takımı ve Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Antrenörü Bilal Gültekin'in öncülüğünde Alaşehirli çocuklar antrenmanlarına evlerinde başladı.

Korona virüs tedbirleri sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların spor yapması için harekete geçen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma" sloganı doğrultusunda uzaktan spor eğitimlerine başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, vatandaşların spordan kopmamaları gerektiğini söyleyerek, Manisalıları evde spor egzersizi yapmaya davet etti.

'Evde kal hareketsiz kalma' sloganından yola çıkan Karate Milli Takımı ve Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı Antrenörü Bilal Gültekin de Alaşehirli çocuklara çağrıda bulunarak antrenmanlarını evlerinden takip etmelerini istedi.

Gültekin yaptığı açıklamada, "Sayın velilerimiz evinde kal Türkiye çağrısına uyum sağlayan öğrencilerimizin akşama kadar televizyon ya da cep telefonunda vakit kaybetmektense çocuklarımızı harekete geçirmek için güzel bir çalışma yapalım istedim. Bulundukları yerlerde antrenman videolarını ve resimlerinizi atarsanız içinden 5 adet seçeceğimiz fotoğrafların sahipleri Alaşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül tarafından ödüllendirilecektir. Birinciye 150, ikinciye 125, üçüncüye 100, dördüncüye 75 ve beşinciye de 50 TL ödül verilecektir. Özellikle karate elbiseli fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır." dedi.

Öğrencilerin çalışmaya başlamadan önce kendilerini tanıtarak, "Evde kal sağlıklı kal Türkiyem çağrısına uyup antrenmanlarıma evde kaldığım yerden devam ediyorum. Sizleri de evde spor yapmaya davet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda spor salonlarımıza kavuşmayı diliyorum." metnini okuması gerektiğini kaydeden Gültekin en kısa zamanda spor salonlarına kavuşabilme dileğiyle tüm vatandaşları evde spor yapmaya davet etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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