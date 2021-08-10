Uzaktan müşteri edinimine yoğun ilgi
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Uzaktan müşteri edinimine yoğun ilgi

Uzaktan müşteri edinimine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şubeye gitmeden ve kuryesiz hesap açmayı sağlayan uzaktan müşteri edinimiyle iki ayda 132 bin kişi banka müşterisi oldu.

Şubeye gitmeden ve kuryesiz hesap açmayı sağlayan uzaktan müşteri edinimiyle iki ayda 132 bin kişi banka müşterisi oldu.

1 Mayıs'ta devreye giren uzaktan müşteri edinimi sisteminde, Türkiye Bankalar Birliği'nin 14 bankadan aldığı verilere göre; Mayıs ayında 268 bin 881 ve Haziran ayında da 220 bin 55 başvuru gerçekleşti.

Bu konuda konuşan HangiKredi CEO'su Oray Durmazoğlu; "Uygulamanın ilk ayında bu başvurulardan müşteriye dönen sayısı yüzde 25,6' iken, Haziran ayında ise başvuruların yüzde 28,6'sı başarılı oldu ve müşteri edinimi gerçekleşti. Böylece bu iki ayda uzaktan müşteri edinimi ile 132 bin 28 kişi banka müşterisi oldu. Uygulamaya alıştıkça oranların da artmasını bekliyoruz" dedi.

Konu ile ilgili bir diğer şaşırtıcı istatistiğin Mayıs ayında şubeden müşteri olanların sayısının 406 bin 14 kişi olmasına karşın uzaktan müşteri edinimi ile müşteri olan sayısı ise 68 bin 831 ve kurye destekli online müşteri olan sayısı da 102 bin 452 olduğunu söyleyen Durmazoğlu, "Bu verilerde gösteriyor ki, bankacılık sektörü dijitalleşmede hızlı bir şekilde ivme alıyor" diye konuştu.

İhtiyaç kredisi kullandırım oranları arttı

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl kredi kullanımlarını değerlendiren Durmazoğlu "Geçtiğimiz yılın 31 Aralık verilerine göre 385.8 milyar TL ihtiyaç kredisi kullanımı varken, 30 Temmuz itibari ile bu kullanım yüzde 9 artarak 421 milyar TL oldu. Konut kredisinde geçtiğimiz yılın yaz aylarında çeşitli kampanyalar ve düşük faizlerle yüksek kullandırım oranları vardı. Taşıt kredilerinde ise son 6 ayda yüzde 25 yükseliş var. Geçtiğimiz yılın sonunda taşıt kredisi kullandırım rakamı 11.7 milyar TL'ydi, bu miktar 30 Temmuz itibari ile 14.7 milyar TL oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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