Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı
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Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde uzaktan kumanda ile çalışan bilgisayar donanımlı 2 adet tombala cihazı ele geçirildi.

05.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:18
Uzaktan kumandalı tombala polisin dikkatinden kaçmadı

(İHA) – 'ın ilçesinde, ekiplerinin bir kıraathanede gerçekleştirdiği denetimde uzaktan kumanda ile çalışan bilgisayar donanımlı 2 adet tombala cihazı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde uzaktan kumanda ile çalışan 2 adet bilgisayar donanımlı elektronik tombala cihazı ele geçirildi. Kumar oynatmakta kullanılan cihazlara el konularak şüpheliler ile ilgili gerekli işlemlere başlanıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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