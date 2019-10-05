Uzaktan kumandalı bombayla boşandığı karısını öldürmek isteyen eski asker tutuklandı

05.10.2019 08:31

Avusturya'da, eski karısını el yapımı bombayla öldürme girişiminden bulunan 28 yaşındaki bir kişi ve suç ortağı polis tarafından tutuklandı.



Ülkenin güneyindeki Carinthia eyaletindeki Guttaring kasabasında yaşayan kadın, eski kocasının gönderdiği ve içinde el yapımı bomba bulunan kutuyu açması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle