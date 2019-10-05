Uzaktan kumandalı bombayla boşandığı karısını öldürmek isteyen eski asker tutuklandı
Avusturya’da boşandığı karısını uzaktan kumandalı bombayla öldürmek isteyen bir kişi tutuklandı
Avusturya'da, eski karısını el yapımı bombayla öldürme girişiminden bulunan 28 yaşındaki bir kişi ve suç ortağı polis tarafından tutuklandı.
Ülkenin güneyindeki Carinthia eyaletindeki Guttaring kasabasında yaşayan kadın, eski kocasının gönderdiği ve içinde el yapımı bomba bulunan kutuyu açması sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle