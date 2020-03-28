Uzaktan karate eğitimlerine başladılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Uzaktan karate eğitimlerine başladılar - Haberler
Koronavirüs, Uşak, Güncel

Uzaktan karate eğitimlerine başladılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evlerinde kalan" Uşaklı karateciler, online uzaktan eğitim almanın yanı sıra online karate antrenmanı yaparak zamanlarını spor yaparak eğlenceli ve verimli şekilde geçiriyor.

28.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:51
Uzaktan karate eğitimlerine başladılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evlerinde kalan" Uşaklı karateciler, online uzaktan eğitim almanın yanı sıra online karate antrenmanı yaparak zamanlarını spor yaparak eğlenceli ve verimli şekilde geçiriyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı insanlar zamanlarını evde geçiriyor. Bu kapsamda eğitime verilen arayı da verimli şekilde değerlendirmek isteyen ve Uşak'ta yaşayan üç kardeş, derslerinden arta kalan zamanda karate antrenmanları yapmayı ihmal etmiyor. Milli sporcu olan Eşem Sude Tural iki kardeşiyle birlikte ısınma hareketleri yaptıktan sonra, internet üzerinden bağlantı kurdukları antrenör hocalarıyla da karate yapıyor. Dışarı çıkmadan da sosyal faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Tural, zamanlarını verimli şekilde geçirdiklerini belirtti.

Evde olsalar bile boş durmuyorlar

Günlük hem eğitim hem de spor ihtiyaçlarını giderdikleri için mutlu olduğunu belirten Eşem Sude Tural, "Okullar tatil olunca derslerimizden geri kaldık. Uzaktan eğitim sayesinde hem konu tekrarı yapmış oluyoruz hem de derslerimize devam etmiş oluyoruz. Ben aynı zamanda karate dalında milli sporcuyum. Virüsten dolayı salonumuz da kapalı olduğu için antrenman yapamadık. Hocalarıma teşekkür ederim, evde olsak bile online bağlanıp antrenman yaptırıyorlar" diye konuştu.

"Telefonla oynamak yerine spor yapıyoruz"

Dışarı çıkmayarak sağlıklarını koruduklarını ifade eden Tural, "Dışarı çıkmayarak evde de sosyal faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz. Benimle birlikte 2 kardeşim daha karate yapıyor. Onlarla beraber ders aralarında boş vaktimiz kalıyor. O sırada tablet veya telefon oynamak yerine sporumuzu yapıyoruz. Hem eğlenceli oluyor hem de verimli" dedi.

"İnşallah bu süreç biter"

Salgın sürecinin bitmesini ve hayat düzeninin normale dönmesini istediğini ifade eden anne Gülser Tural, "Hocaları tablet veya telefondan online bağlanıyor. Çocukların antrenmanlarını aksatmaması için ellerinden geleni yapıyor, saatinde antrenman listesi gönderiyor. İnşallah bu süreç biter, çocuklar okula ve salonlarına döner. Onlar da mutlu olur biz de mutlu oluruz" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Haberler
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Demet Şener Basketbolcu Muhterem Nur
Spor Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Rize Türk Polis İtalya
Şu an buradasınız: Uzaktan karate eğitimlerine başladılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:24:08. #1.15#
title