Uzaktan Eğitimin Ağır Faturası

İlk ve orta dereceli okulların yarı yıl tatiline başladığı Türkiye'de pandemi nedeniyle eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 6, 7 ve 11'inci sınıflar hiç okula gidemedi, diğer sınıflardaki öğrencilerse kısıtlı yüz yüze eğitim gördü.

İlk ve orta dereceli okulların yarı yıl tatiline başladığı Türkiye'de pandemi nedeniyle eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 6, 7 ve 11'inci sınıflar hiç okula gidemedi, diğer sınıflardaki öğrencilerse kısıtlı yüz yüze eğitim gördü. Bu durum farklı öğrenci gruplarını farklı şekillerde etkiledi

Kaynak: DailyMotion.com