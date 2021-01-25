Uzaktan Eğitimin Ağır Faturası
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Uzaktan Eğitimin Ağır Faturası

25.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:49

İlk ve orta dereceli okulların yarı yıl tatiline başladığı Türkiye'de pandemi nedeniyle eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 6, 7 ve 11'inci sınıflar hiç okula gidemedi, diğer sınıflardaki öğrencilerse kısıtlı yüz yüze eğitim gördü.

İlk ve orta dereceli okulların yarı yıl tatiline başladığı Türkiye'de pandemi nedeniyle eğitim-öğretim yılının ilk döneminde 6, 7 ve 11'inci sınıflar hiç okula gidemedi, diğer sınıflardaki öğrencilerse kısıtlı yüz yüze eğitim gördü. Bu durum farklı öğrenci gruplarını farklı şekillerde etkiledi

Uzaktan Eğitimin Ağır Faturası

Kaynak: DailyMotion.com

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