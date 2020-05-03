Uzaktan Eğitime Yapay Zekalı EBA Asistan Desteği
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Uzaktan Eğitime Yapay Zekalı EBA Asistan Desteği

Uzaktan Eğitime Yapay Zekalı EBA Asistan Desteği
03.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:32

Koronavirüs salgını sonrasında hızla başlatılan uzaktan eğitim programına yeni bir destek geliyor. Öğrencilerin ve velilerin sıkça sorduğu sorulara hızlı yanıtlar verilebilmesi için geliştirilen yapay zekalı EBA asistan, 10 başlıkta en çok sorulan 100 farklı soruya anında cevap verebiliyor.

Koronavirüs salgını sonrasında hızla başlatılan uzaktan eğitim programına yeni bir destek geliyor. Öğrencilerin ve velilerin sıkça sorduğu sorulara hızlı yanıtlar verilebilmesi için geliştirilen yapay zekalı EBA asistan, 10 başlıkta en çok sorulan 100 farklı soruya anında cevap verebiliyor.

Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA, Koronavirüs önlemleri kapsamıdna başlatılan uzaktan eğitimde öğrencilerin en büyük destekçisi olurken Milli Eğitim Bakanlığı uzmanları, yoğun talebi karşılayabilmek için sistem altyapısına yeni bir özellik geliştirdi. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen yeni EBA Asistan sayesinde sorular kolayca yanıtlanacak.

EBA Asistan, kullanıcı sorularına anında yanıt vermek, sorunları çözmek ve sistemin en etkili şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla sunuluyorken aynı zamanda öğrencilerin ve velilerin zaman kaybı yaşamasını engelliyor. Doğal dil işleme ve makine öğrenmesi sayesinde soru sorulmaya devam ettikçe EBA Asistan daha fazla öğrenecek ve sorulara daha iyi yanıt verebilecek.

EBA Asistan nasıl kullanılır?

EBA Asistan'ı kullanmak isteyen öğrenciler eba.gov.tr adresine giderek sağ alttaki butondan faydalanabilirler. Turuncu gülümseyen yüz ikonuna tıklayan öğrenci, öğretmen ve veliler EBA Asistan'a kolayca erişebilecek. Örneğin ilkokul 4. sınıftaki çocuğunuz için ders programı istediğinizde anında yanıt alabileceksiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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