Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
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Uzaktan eğitimde mikrofon kazası

17.10.2020 19:52 | Son Güncelleme: 17.10.2020 19:56

Uzaktan eğitimde mikrofon kazası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrenci hakareti yayına yansıdı.

Uzaktan eğitimde mikrofon kazası

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde verilen uzaktan eğitim sırasında mikrofonunu açık unutan öğrenci hakareti yayına yansıdı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi Doç. Dr. Yılmaz Daşlı, uzaktan eğitimle verdiği ders sırasında öğrencilerine kendi yazdığı bir kitabı tavsiye etti. Bu sırada mikrofonunun açık olduğunu unutan bir bayan öğrencinin hakareti yayına girdi. Öğretim üyesi öğrencisine mikrofonunun açık olduğu hatırlatarak, terbiyeli olması konusunda uyarıda bulunup dersini anlatmaya devam etti.

Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
Uzaktan eğitimde mikrofon kazası
Uzaktan eğitimde mikrofon kazası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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